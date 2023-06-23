شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الرابع لانتخابات الأطباء.. 5 مرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء أن اليوم الجمعة 23 يونيو، تقدم للترشح على مقاعد عضوية النقابة العامة خمسة أطباء.

وأشارت اللجنة إلى أنه يحق للطبيب التقدم على أكثر من منصب، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم 7 يوليو المقبل.

وأكدت اللجنة استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات وفتح أبوابها لتلقى طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، كل يوم وحتى يوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

و قد أسفر اليوم الرابع لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من:

- على مستوى الجمهورية فوق السن:

الدكتور هشام فرهود

الدكتور رضا محمدين

- تحت السن

الدكتور ابراهيم الغريب

- منطقة القاهرة

الدكتور هشام فرهود

الدكتور محيى الدين عبد الظاهر

- منطقة جنوب الصعيد

الدكتور محمد رفعت الفخراني