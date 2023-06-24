شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 24/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 ص

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 1:02

موعد صلاة العصر 4:40

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 4:30 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09