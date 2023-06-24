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ننشر مواقيت الصلاة السبت 24/6/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 4:08  ص

موعد صلاة الظهر 12:57 ص

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء  9:33

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 1:02

موعد صلاة العصر 4:40

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر 4:02

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد  صلاة العصر 4:30 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31  م         


 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة  العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.    


 

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:22  ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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