شكرا لقرائتكم خبر عن "شهية مفتوحة وصوف ناعم".. تعرف على علامات سلامة الأضحية قبل الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك مجموعة من العلامات التى يمكن أن تسهل على المواطنين شراء أضحية سليمة، موضحه أن أهمها الفحص الظاهرى، حيث لابد أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة وخالية من العيوب مثل:العوارء، العرجاء، المريضة، الهزيلة"، وأن يكون الحيوان نشيط حيث أن الكسل وعدم الحركة يدل على أن الحيوان يعاني من مشاكل صحية.

وأشارت إلى ضرورة أن تتوافر فى الأضحية عدة علامات، أهمها:

1- أن تكون شهية الحيوان مفتوحة، لأن المريض لا يقبل على الأكل.

2- التأكد من خلو الحيوان من إفرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعي.

4- أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهت اللون.

5- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدليا إلى الأرض والأرجل مستقيمة وقوية.

6- أن تكون العينان لامعة وبراقة ولا يوجد بها اصفرار أو احمرار.

وأوضحت وجود نوع آخر من الفحص للحيوان، وهو اليدوي، وذلك يتم من خلال جس كل من الرقبة، الظهر، الذيل أو اللية ومقدمة الصدر للتأكد من امتلائها باللحم وعدم وجود أي جروح أو دمامل وتورمات.