شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات هامة للإقلاع عن التدخين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خطوات توقف الاعتماد على التدخين.

وبحسب وزارة الصحة والسكان جاءت الخطوات على النحو التالى :-

1- اسأل المدخنين عن نوع وكمية التبغ وفترة تعاطيهم وعن محاولتهم للتوقف عن التدخين من قبل

2- الحديث عن أضرار التدخين والإقلاع عنه وكيف يؤثر على صحتهم وصحة من حولهم والحديث عن بدائل لشراء التبغ النصيحة

3- من خلال ملاحظة وتقييم الآتي : هل المدخنين بدأوا رحلة التوقف؟ هل بحاجة لدعم ومساعدة أم لم يتخذوا القرار بعد؟

4- التعاطف مع الأعراض الجانبية للتوقف عن التدخين تشجيعهم بالكلام الإيجابي يوميًا إبعادهم عن أماكن تجمعات المدخنين الخطوة الرابعة الدعم والمساعدة 5 المتابعة

5 _ متابعة المواعيد مع المدخن لضمان الاستمرارية الاحتفال بالإنجازات مثل: 3 أيام بدون سيجارة