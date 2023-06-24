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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات هامة للإقلاع عن التدخين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب وزارة الصحة والسكان جاءت الخطوات على النحو التالى :-
1- اسأل المدخنين عن نوع وكمية التبغ وفترة تعاطيهم وعن محاولتهم للتوقف عن التدخين من قبل
2- الحديث عن أضرار التدخين والإقلاع عنه وكيف يؤثر على صحتهم وصحة من حولهم والحديث عن بدائل لشراء التبغ النصيحة
3- من خلال ملاحظة وتقييم الآتي : هل المدخنين بدأوا رحلة التوقف؟ هل بحاجة لدعم ومساعدة أم لم يتخذوا القرار بعد؟
4- التعاطف مع الأعراض الجانبية للتوقف عن التدخين تشجيعهم بالكلام الإيجابي يوميًا إبعادهم عن أماكن تجمعات المدخنين الخطوة الرابعة الدعم والمساعدة 5 المتابعة
5 _ متابعة المواعيد مع المدخن لضمان الاستمرارية الاحتفال بالإنجازات مثل: 3 أيام بدون سيجارة
خطوات هامة للاقلاع عن التدخين
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