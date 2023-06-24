شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف الجيزة: تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد و500 ساحة لصلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن المديرية تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة والتي يتجاوز عددها 5000 مسجد، استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حرص المديرية على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد والتي يتجاوز عددها 500 ساحة بنطاق المحافظة، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال.

وأوضح الدكتور السيد مسعد، أهم وأكبر الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، كالآتي: ساحة مصطى محمود بالمهندسين، وساحة الاستقامة بميدان الجيزة، وساحة السلام وراق الحضر، وساحة الحصري بأكتوبر، وساحة عماد راغب بأكتوبر.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتعزيز أعمال النظافة والدفع بورديات إضافية خلال أيام العيد لمنع تراكم المخلفات ومنع حالات إلقاء المخلفات بالشوارع والإعلان عن المواقع المخصصة لإلقاءها بكل قطاع، وتكثيف الرقابة لرصد حالات الذبح بالشوارع والنقل والحفظ العشوائي للجلود وفض شوادر بيع الأضاحى الغير مرخصة للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع المخلفات الناتجة عنها، منوهاً على إتاحة الذبح المجاني لأضاحي المواطنين بكافة مجازر المحافظة على أن يقوم المضحى باصطحاب الجزار الخاص به.

وللحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع والطرق عقب أعمال التطوير، أكد محافظ الجيزة على سريان العقوبات الخاصة بأية حالات لتشويه الجدران والأسوار والكباري ومنع الإعلانات العشوائية والغير مرخصة بالشوارع والميادين وفرض الغرامات على أصحاب العلامات التجارية الخاصة بها.

وشدد محافظ الجيزة على مديري مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعى بسرعة إعداد قوائم المستحقين والأسر الأولى بالرعاية لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي والتى يتم توزيعها قبيل المناسبات بإجمالى كميات بلغت 70 طن خلال العام الحالي.