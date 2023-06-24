شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا.. مواعيد امتحانات الدور الثانى لجميع المراحل التعليمية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن مواعيد انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل "الابتدائي – الإعدادية – الثانوي" والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عقب اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك على النحو التالي:

- يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الأول والثاني والثالث فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) من يوم السبت الموافق 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد - مكفوفين) والسادس والسابع صم من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين - مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادي

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين"

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين"

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي الأحد 23 يوليو 2023.

- التعليم الفني

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأحد 23 يوليو 2023.. حسب التخصصات.