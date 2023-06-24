شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار رحلات الأتوبيس النهرى بالقاهرة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
اسعار الرحلات:
ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب30 جنيها، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات ب 60 جنيها، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فردًا للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.
وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة أخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا، ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.
وأكد مسئولى المرسى أن الأتوبيس النهرى آمن للغاية، به شرطة وأمن واطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الامان والسلامة، ويتم المراقبة و المتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام.
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