شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان قوة العلاقات المصرية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم السبت، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية، والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية" إن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس السيسي الودي مع الأمير محمد بن سلمان في باريس، حيث بحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.

وتابعت الصحيفة أن الزعيمين ناقشا كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك، والمساهمة في تسوية الأزمات، وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة؛ بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.