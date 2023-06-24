لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: ناقشنا أهمية صدور قانون للعنف ضد المرأة

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الجلسات التى جرت مساء الخميس كانت من أكثر الجلسات التى تم خلالها بذل مجهود جماعى يستهدف التوصل إلى مجموعة من التوصيات وثيقه الصلة بموضوع يؤرق الأسرة المصرية وهو العنف بمختلف أشكاله بالاستماع المطول إلى مجموعة من أكثر الآراء التى تستهدف الحفاظ على التماسك الأسرى والمجتمعى، مشددة أن اللجنة تبذل جهودها بشأن الخروج بتوصيات جادة تتعامل مع أجندة الأولويات الموضوعة.

ولفتت إلى أن نتاج الجلسة الأخيرة يتمثل فى مجموعة من التوصيات الهامة والعصرية والواقعية والتى جاءت متمثلة فى ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التى تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوى، وسرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة، توسيع دائرة التوعية، وأهمية التوعية بالأمراض النفسية، والتوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة، وإلزام الحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.

وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعى هو أحد المحاور التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصرى فى الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور فى شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية، موضحة أن اللجنة تتعامل مع 3 قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فورى: الطلاق، والعنف المنزلى، والعنف الإلكترونى.