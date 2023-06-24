شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مستمرون فى دعم السيدات بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن فى خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزارة تستمر في دعم المرأة بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة المصرية.

وقال المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت - "في اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، نبعث بتحية تقدير وعرفان لتاريخ مشرف من العمل الدؤوب والتضحيات التي تتحملها المرأة في السلك الدبلوماسي المصري".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت العام الماضي، قرارا بإعلان يوم 24 يونيو من كل عام يوما للمرأة الدبلوماسية، عرفانًا بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي.