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رئيس الوزراء: المقابر القديمة ممنوع بناء أى مبانٍ عليها وسيتم إنشاء متنزهات

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك أكثر من 20 ألف مقبرة أنشئت، موضحا أن المقابر القديمة ممنوع يبني عليها أي مباني وسيتم بناء متنزهات أو مجموعة من الطرق.

 

وتابع فى تصريحات صحفية عقب جولته لمقابر صلاح سالم، أنه سيتم إعادة صياغة هذه المنطقة، قائلا: "لا يعقل أن تكون مقبرة الزعيم أحمد عرابي بهذا الشكل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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