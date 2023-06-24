شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المقابر القديمة ممنوع بناء أى مبانٍ عليها وسيتم إنشاء متنزهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك أكثر من 20 ألف مقبرة أنشئت، موضحا أن المقابر القديمة ممنوع يبني عليها أي مباني وسيتم بناء متنزهات أو مجموعة من الطرق.

وتابع فى تصريحات صحفية عقب جولته لمقابر صلاح سالم، أنه سيتم إعادة صياغة هذه المنطقة، قائلا: "لا يعقل أن تكون مقبرة الزعيم أحمد عرابي بهذا الشكل".