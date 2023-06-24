شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية والتراث لا يمكن تدميره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مقابر من الممكن أن تنهار، موضحا أن هناك بدائل لتطوير هذه المقابر سواء من تطوير الواجهة، بجانب حلول وبدائل كثيرة، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية ولا يمكن أن تدمر هذا التراث.

وأوضح أن هناك أكثر من 20 ألف مقبرة أنشئت، موضحا أن المقابر القديمة ممنوع يبني عليها أي مباني وسيتم بناء متنزهات أو مجموعة من الطرق .

وتابع فى تصريحات صحفية عقب جولته لمقابر صلاح سالم، أنه سيتم إعادة صياغة هذه المنطقة، قائلا: "لا يعقل أن تكون مقبرة الزعيم أحمد عرابي بهذا الشكل".