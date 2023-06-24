شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه رسوم تصريح حفظ ونقل جلود الأضاحى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من القرارات العاجلة استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين لكي يمر العيد دون أي معوقات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

ومن بين هذه القرارات، التزام جامعي وناقلي جلود الهدي والأضاحي خلال فترة العيد، بالحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وذلك نظير مبلغ مالي 1000 جنيه لكل تصريح، مؤكدة أنه في حالة تجاهل الحصول على الترخيص، توقع عدة عقوبات على المخالف، وذلك على النحو التالي:

1- فرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه.

2- التحفظ على وسيلة النقل المستخدمة في عمليات جمع ونقل جلود الأضاحي بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة.

3-مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

يُذكر أن المحافظة أكدت تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

كما أكدت تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.