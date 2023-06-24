شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى: نتصدى لسرقات التيار للحفاظ على الشبكة الكهربائية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تتصدى لسرقات التيار الكهربائي بمحافظات الصعيد التابعة لها للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لاهالى الصعيد خاصة بعد أعمال التطوير و التوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية الغير مسبوقة بمحافظات الصعيد خلال ال10 سنوات الماضية والتى نجحت فى القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن ضعف الجهد و تذبذ التيار.

وتابع شمعة، أنه من المستهدف تنفيذ خطة إستثمارية بقيمة 784 مليون 928 الف جنيه خلال عام الموازنة 2024/2023 لتحسين أداء الشبكات و تلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال شمعة، إنه سيتم تنفيذ خطة توسعات بقيمة 469 مليون جنيه وإحلال وتجديد بقيمة 240 مليون جنيه، موضحا أنه جارى تنفيذ مشروع العدادات الذكية المرحلة الأولى ( RFP1 ) بقيمة 39.928 مليون جنيه.

وتابع شمعة، أنه تم إسناد مهمة المرور على مستخدمي نظام الممارسة من سارقى التيار الكهربائي شهريا لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية و مسبوقة الدفع بدأ من يوليو المقبل.