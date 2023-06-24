شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر:العينات العشوائية للثانوية الأزهرية تشير لارتفاع نسب النجاح عن 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه يتابع نتائج تصحيح العينات العشوائية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي يوما بيوم، للوقوف على سير الامتحانات وصعوبة وسهولة الأسئلة، كما يتابع ردود أفعال الطلاب على الامتحانات، وزف فضيلته بشرى للطلاب بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام تشير إلى أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدا رويدا.

وجاءت نسب العينات العشوائية في القسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي 98% والمالكي 94%، بينما جاءت نسبة العينات العشوائية في الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% والإنجليزي 89% والأدب والنصوص 95% ، وزادت مادة الإستاتيكا عن العام الماضي بأكثر من 19% حيث وصلت هذا العام إلى 74%.

وأضاف وكيل الأزهر أن نسب تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أفضل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الشافعي 86% والحنفي 79% والمالكي 61%، وبلغت نسبة الحديث 73%، والقرآن الكريم 89.5%، والبلاغة 63.5% ،والجغرافيا 86.7%، والنحو 68%.

جدير بالذكر أنه تتم تصحيح العينات العشوائية بعد اكتمال ورود أوراق الإجابة من جميع اللجان، وذلك بعد ترقيم الأوراق بالأرقام السرية ونزع الجزء الخاص ببيانات الطلاب من أوراق الإجابة، ويتم التصحيح من خلال مصححين متخصصين في كل مادة بصفة مستمرة وطبقا لجدول الامتحانات المعلن، ويتم تصحيح 5% من جميع أوراق الإجابة من جميع المحافظات.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 ، من البنين 56287 ، والفتيات 34484 ، ومن القسم العلمي من البنين 27435 ، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31 ) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.