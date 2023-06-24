وزير التعليم يوجه بتهيئة مناخ ملائم للطلاب والاهتمام بهم ورعايتهم أثناء الامتحان

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سير امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة للطلاب.

واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربن عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

كما تفقد الوزير حجرة كنترول ثانوية المكفوفين بالمحافظة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة.

كما تفقد الوزير حجرة المراقبين الاحتياطيين باللجنة، موجهًا بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان والاهتمام بهم ورعايتهم أثناء الامتحان.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي لمدارس المكفوفين، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور رضا حجازي عددًا من استراحات رؤساء اللجان والمعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الفردوس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب المنصورة، حيث اطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد الاستراحات بالمحافظة تبلغ 36 استراحة مخصصة ل 141 ملاحظ.

جاء ذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسريب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.