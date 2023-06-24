شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: تجهيز 50 عروسا من جنوب سيناء مع مبادرة "يدوم الفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بالمشاركة مع مبادرة "يدوم الفرح"، القيام بتجهيز ٥٠ عروس من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء ومن كل مدن المحافظة ( نويبع ، دهب، شرم الشيخ، طور سيناء، ابو رديس، ابو زنيمة، رأس سدر، سانت كاترين) بكافة تجمعاتهم ووديانهم، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتم تنظيم احتفالية بمشاركة وجهد من المتطوعين، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوزيع الأجهزة الكهربائية وسط فرحة كبيرة لأهالي العرائس والمقبلات على الزواج.



















