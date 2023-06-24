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حياة كريمة: تجهيز 50 عروسا من جنوب سيناء مع مبادرة "يدوم الفرح"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بالمشاركة مع مبادرة "يدوم الفرح"، القيام بتجهيز ٥٠ عروس من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء ومن كل مدن المحافظة ( نويبع ، دهب، شرم الشيخ، طور سيناء، ابو رديس، ابو زنيمة، رأس سدر، سانت كاترين) بكافة تجمعاتهم ووديانهم، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتم تنظيم احتفالية بمشاركة وجهد من المتطوعين، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوزيع الأجهزة الكهربائية وسط فرحة كبيرة لأهالي العرائس والمقبلات على الزواج.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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