شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: تحديث الخطه الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى أن المهام الرئيسية للقطاع تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والريـاحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى التى يصل عددها الى 81 قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية.

وأضاف فى تقرير لوزير الرى أنه يتم تحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً ، كما يقوم مهندسى وفنيي القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهــا من الاهوســـة الملاحية وهى "قناطر اسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة" .

وأوضح أن قطاع الخزانات قام بإعداد خطه استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دورياً ، حيث تُسهم هذه الخطة فى إتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة ، حيث يقوم مسئولي القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة ، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة ، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً نهو أعمال الجسات ل 8 قناطر بالوجه القبلي وعدد 15 قنطرة بالوجه البحري لإستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الإستراتيجية .

وأوضح أنه تم الانتهاء المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط والتى تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه .

كما تم مؤخراً نهو عملية ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ورفع كفاءه الطريق أعلي القنطرة لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه ، كما تم نهو أعمال صيانة عدد من القناطر “البستان - حجز 71 & 82 علي الرياح الناصري - أصفون - الكلابية - الراهبين - كفر ربيع” بتكلفة إجمالية تصل إلى 22.60 مليون جنيه ، بالإضافة لنهو عمرة هويس فم الإسماعيليه الجديد وهويس سرياقوس بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايين جنيه ، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار في "سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتي – قنطرة فم العباسي الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون".

أوضح أنه يجرى تحديث انظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع والمتوقع نهوها عام 2030 ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا والمتوقع نهوها عام 2024 ، وعملية إنشاء قناطر ديروط الجديدة والمتوقع نهوها عام 2026 .

وعن أبرز الأعمال المستقبلية .. أوضح أنه يجرى طرح عملية صيانة عدد من بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية ، وعملية تدعيم قنطرة خفير شهاب الدين ، وأعمال تدعيم سقف مفيض دمياط والطريق أعلي السد والهويس والمتوقع الانتهاء منهم عام 2024 ، والتجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة وعملية تدعيم قنطرة فم الباجورية والمتوقع الانتهاء منهما عامي 2025 و 2026 على التوالي ، وجارى عملية صيانة وتدعيم بوابات 16 فتحة بقناطر إدفينا والمتوقع نهوها عام 2924 .

كما يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروعات التي يتم تنفيذها ، مثل أعمال الرصد البيئي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات وتأمين بيئة العمل والتدريب علي أعمال السلامة المهنية.

كما يجرى حالياً تنفيذ عدد من الدراسات مثل تحديث منظومة تشغيل وإدارة المياه والتحكم بمجموعة قناطر الدلتا ، ودراسة وتصميم وتجهيز مستندات طرح مشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة ، كما يجرى تنفيذ الرفع المساحي والجس الصوتي للفرش خلف عدد من القناطر بالترع والرياحات ، ومن المقرر إستكمال دراسات ثبات منشآت القناطر طبقا لمخرجات الخطه الإستراتيجية ، ودراسة حماية الأجزاء الخرسانية أو الحديدية بالقناطر المعرضه للمياه الغير عذبه مثل سد ومفيض دمياط وقناطر إدفينا ، وتقييم أعمال التدعيم التى تمت لبعض القناطر مثل قناطر زفتى وحجز جمجرة وتطبيق آليات الإستفادة منها بالقناطر الأخرى ، وأعمال الدراسات الإنشائية للقناطر مثل قنطرتى حجز ومفيض أبو الشقوق تمهيداً للبدء في التنفيذ .