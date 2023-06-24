شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الطلاب الوافدين..الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه فيما يخص الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بكليات القطاع الطبى بالجامعات الخاصة والأهلية سيتم تحديد المجاميع طبقًا لأولوية التقديم والطاقة الاستيعابية المحددة للجامعات الخاصة والأهلية من قبل مجلس الجامعات الخاصة؟
وأكدت المصادر أن ذلك يأتى تماشيا وأسوة بنظام قبول الطلاب الوافدين بالجامعات العالمية على مستوى دول العالم، بما يتيح ألفرصة أمام جذب الطلاب الوافدين .
وأكدت المصادر أن الأولوية فى تنسيق القبول للطلاب الوافدين ستكون وفقا لعدة معايير وأولها مجموع الطلاب وأسبقية التقديم والطاقة الاستيعابية المحددة لكل جامعة، والنسبة المقررة لكل دولة للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المصرية.
وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي
وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز