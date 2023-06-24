شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد و500 ساحة بالجيزة لصلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر، قائلا إن هناك مقابر من الممكن أن تنهار، موضحا أن هناك بدائل لتطوير هذه المقابر سواء من تطوير الواجهة، بجانب حلول وبدائل كثيرة، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية ولا يمكن أن تدمر هذا التراث.

الجمارك: دخول 306 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثرمن 306 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم. الجمارك: دخول 306 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج

أظهر إعلان نتائج تصنيف (ليدن CWTS Leiden ) لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالي 1411 تم إدراجهم في التصنيف لهذا العام، وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية والإفريقية المدرجة في التصنيف، حيث جاءت في المرتبة (279)عالميًا، وجاءت جامعة عين شمس بالمركز الثاني محليًا والمرتبة (537) عالميًا، في حين حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث محليًا والمرتبة (572) عالمياً، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع محليًا والمرتبة (617) عالميًا، يليها جامعة الزقازيق بالمرتبة الخامسة محليًا والمركز (637) عالميًا. اتخذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من القرارات العاجلة استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين لكي يمر العيد دون أي معوقات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية. أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزارة تستمر في دعم المرأة بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة المصرية. كشف الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن المديرية تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة والتي يتجاوز عددها 5000 مسجد، استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. مدير أوقاف الجيزة: تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد و500 ساحة لصلاة عيد الأضحى الخارجية: مستمرون فى دعم السيدات بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن فى خدمة الوطن 1000 جنيه رسوم تصريح حفظ ونقل جلود الأضاحى بالجيزة قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إنه يتابع نتائج تصحيح العينات العشوائية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي يوما بيوم، للوقوف على سير الامتحانات وصعوبة وسهولة الأسئلة، كما يتابع ردود أفعال الطلاب على الامتحانات، وزف فضيلته بشرى للطلاب بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام تشير إلى أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدا رويدا. الأزهر: العينات العشوائية للثانوية الأزهرية تشير لارتفاع نسب النجاح عن 2022 التعليم العالي: إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي

أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني في عمان الدكتور ماجد الساعدي، أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر يجعلها قبلة للاستثمار ويحقق المزيد من الفرص الاستثمارية لجميع من يرغب في تنفيذ مشروعات من قبل المستثمرين.

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية، وذلك عقب اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

رئيس الوزراء يتفقد المقابر المطلة على شارع صلاح سالم لبدء تنفيذ مقبرة الخالدين.. ويؤكد: الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية والتراث لا يمكن تدميرهرئيس مجلس الأعمال العراقى بالأردن: استقرار الأمن فى مصر يجعلها قبلة للاستثمارتبدأ 15 يوليو.. جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف المرحلة الابتدائية بالجيزةطقس اليوم حار نهارا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة