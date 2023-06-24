شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تجهيز أكثر من 5 آلاف مسجد و500 ساحة بالجيزة لصلاة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يتفقد المقابر المطلة على شارع صلاح سالم لبدء تنفيذ مقبرة الخالدين.. ويؤكد: الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية والتراث لا يمكن تدميره
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر، قائلا إن هناك مقابر من الممكن أن تنهار، موضحا أن هناك بدائل لتطوير هذه المقابر سواء من تطوير الواجهة، بجانب حلول وبدائل كثيرة، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القاهرة التاريخية ولا يمكن أن تدمر هذا التراث.
الجمارك: دخول 306 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج
شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثرمن 306 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزارة تستمر في دعم المرأة بالسلك الدبلوماسى لأداء مهامهن في خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضاري للمرأة المصرية.
كشف الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن المديرية تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة والتي يتجاوز عددها 5000 مسجد، استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني في عمان الدكتور ماجد الساعدي، أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في مصر يجعلها قبلة للاستثمار ويحقق المزيد من الفرص الاستثمارية لجميع من يرغب في تنفيذ مشروعات من قبل المستثمرين.
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