- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة بيب جوارديولا وأسرته لمعبد الكرنك بالأقصر.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويقول الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أنه وصل المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأسرته فى طائرة خاصة صباح اليوم السبت، وانطلق فى رحلته السياحية بزيارة معابد الكرنك وبعدها معبد الأقصر، ويستقر فى وقت الظهيرة فى دهبية نيلية، وبعدها مساءاً يتم إقامة حفل عشاء عائلى خاص له داخل معبد الأقصر.
ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لليوم السابع، أنه فى اليوم الثانى صباحاً ينطلق فى رحلة بمعابد البر الغربى ومقابر وادى الملوك والملكات بمدينة القرنة، ويتوجه بعدها للدهبية النيلية ليتوجه فى رحلة للمزارات السياحية والأثرية حتى محافظة أسوان، حيث يقضى رحلته النيلية داخل ما تسمى "الفضية النيلية" والمخصصة لزيارات المشاهير والأثرياء من حول العالم والتى تبلغ الرحلة فيها حوالى 50 ألف دولار، فهى بمساحة وحجم يصل لـ40 متراً وتضم 4 أجنحة فاخرة وتقدم خدمات أعلى من الخدمات الفندقية وباقى المراكب النيلية، وهى الفضية الوحيدة فى العالم والموجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر.
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(1)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(2)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(3)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(4)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(5)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(6)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(7)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(8)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(9)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(10)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(11)
بيب-جوارديولا-وأسرته-يستمتعون-بزيارة-المعالم-الأثرية-فى-الأقصر-(12)
بيب-جوارديولا-يزور-معابد-الكرنك-والأقصر-فى-رحلته-السياحية-بمصر-(1)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز