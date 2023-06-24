شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الثانوية العامة.. خطوات الحفاظ على وقت الإجابة فى لجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلب كثير من طلاب الثانوية العامة وقتا إضافيا لتعويض الوقت المستقطع من بداية لجنة الامتحان سواء فى التفتيش أو التوقيع، نرصد فى التقرير التالى خطوات الحفاظ على زمن الإجابة داخل لجنة الامتحان.

- أكتب بياناتك أولا بشكل دقيق وسريع ثم ابدأ بالإجابة مباشرة. - أكتب بياناتك أولا بشكل دقيق وسريع ثم ابدأ بالإجابة مباشرة. - أحضر للجنة الامتحان مبكرا، حيث تبدأ اللجان فتح أبوابها أمام الطلاب من الثامنة والنصف صباحا ولا تنتظر خارج اللجنة حتى التاسعة إلا دقائق حتى تدخل اللجنة.

- ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة سواء فى الأجزاء المقالية أو الاختيار من متعدد.

- فى الأسئلة المقالية يجب أن تكون الإجابة وفق المساحة المخصصة لا تزيد عنها وجاوب بأسلوبك ستحصل على درجات طالما كانت الإجابة صحيحة وعلمية.

- لا تحمل أى أجهزة محمول أو وسائل غش حتى لا يضيع الوقت فى التفتيش على بوابة اللجنة.

- تأكد من أن عدد أسئلة الامتحان مطابقة ومتفقة مع زمن الإجابة سواء ساعتين أو ثلاث ساعات حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقليل عدد الأسئلة حتى يتمكن الطلاب من المراجعة بعد منحهم فرصة أكبر من الوقت.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.