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جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

*أولا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الأول الثانوي

 

-يوم السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

 

-يوم الأحد 16/7/2023: كيمياء، وجغرافيا.

 

-يوم الإثنين 17/7/2023: التاريخ، والأحياء.

 

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة.

 

-يوم الخميس 20/7/2023: الفيزياء، والتربية الوطنية "أنا المصري".

 

-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والتربية المهنية.

 

 

*ثانيا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الثاني الثانوي

 

-السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

 

-يوم الأحد 16/7/2023: الأحياء، والفلسفة والمنطق، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

-يوم الإثنين 17/7/2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات، والتربية المهنية.

 

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).

 

-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والفيزياء.

 

-يوم الخميس 20/7/2023: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.

 

-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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