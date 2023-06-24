شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إيقاف العمل بتوريد القمح المحلى خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف العمل ‏بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم ‏‏2023 اعتبارا من يوم 27 يونيو وحتى 30 يونيو2023 في فترة عيد الأضحى على أن يتم استئناف العمل ‏اعتبارا من يوم 1/7/2023‏.

يأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تيسير إجراءات توريد القمح المحلى وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إنشاء صوامع متطورة للحفاظ على تخزين الأقماح وأن هناك نظام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، حيث يوجد لدى وزارة التموين الآن برنامجا إلكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الأرغفة، وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه ، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ،واستلام المخابز الدقيق من المطحن، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.