شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بتوفير المعدات لتصنيع قطع غيار السكة الحديد محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم 21 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس)، حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

كما استعرض الوزير أعمال العمرات المختلفة، حيث تم تنفيذ 565 عمرة عمومية اسمية للجرارات على مدار العام منها عدد 177 عمرة مختلفة الأنواع) جسيمة - متوسطة - خفيفة) وعدد 131 عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس، بالإضافة إلى عدد 257 جرار بورش الهيئة المختلفة خلال عام 2022.

وكذلك تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل و أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، مشددا على عدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد، موجها بضرورة توفير المعدات لتصنيع قطع الغيار محليا بالجودة المطلوبة.

كما وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة.