أبناء "التضامن" يحصدون الجوائز بالأولمبياد الخاص ببرلين ويتأهلون للمنافسات النهائية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ إنجازا جديدا للاعبى الأولمبياد الخاص التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تألق لاعبو الفراعنة وحصدوا 31 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية فى استمرار للنجاح والتنافس رفيع المستوى.

وأشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بإنجاز البعثة المصرية متمنية لهم كل التوفيق، مثمنة جهد أبناء وزارة التضامن الاجتماعى بدور الرعاية وما حققوه من إنجازات رائعة وتأهلهم للمنافسات النهائية، مؤكدة أن الفوز الحقيقى فى المشاركة والتنافس وهو الذي يرفع من المهارات ويعزز قيم التعاون والعمل كفريق .

هذا وضمن البعثة المصرية المشاركة نجحت ابنة مصر محاسن حسن من دار لرعاية الأيتام المعاقين بالمعادي فى تحقيق ٢ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى رفع الأثقال، والابنة آية فرج حسين التى حصدت الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى ألعاب القوي، والتنافس القوي للابن محمد محمود عبود في ألعاب القوي من احدى الجمعيات لرعاية الايتام المعاقين بالاسكندرية.

والأولمبياد الخاص هي إحدي مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية، وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم "الكل فائز" .



والجدير بالذكر أن مصر تشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب، وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة مدرجة بالألعاب؛ وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالاضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث يشارك فيها أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .