شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم الإرشادات لمحصول قصب السكر خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية عن محصول قصب السكر في الآتي:
1- الانتهاء من التسميد النيتروجيني و البوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر.
2- استمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام.
3- استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية وسرعة إتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات.
4- مراقبة مدى الإصابة بالفئران مع الحرص على المقاومة الجماعية عن طريق مديريات الزراعة مع ضرورة إرشاد الزراع لأهمية نظافة الجسور والطرق وقنوات الري والصرف من الحشائش لأنها مصدر للعدوى بالآفات العديدة.
5- استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية.
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