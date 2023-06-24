شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: غرفة عمليات للتعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، تتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدى على الأراضي الزراعية، خلال أيام عيد الأضحى، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

وسيتم استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710، على مدار الساعة.

‏‎ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري المديريات ومسئولي حماية الأراضي بالمرور الدائم والتواجد الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مع تكثيف المرور على الاراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها.

وأكد القصير، أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات، وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كل التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.