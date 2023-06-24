شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوقع على صك هبة "بيت مصر" لصالح اتحاد جامعات باريس والان مع تفاصيل الخبر
وفي السياق ذاته، قام الجانب الفرنسي مُمثلًا في اتحاد جامعات باريس والمدينة الدولية الجامعية بباريس بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالمبنى لصالح مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وهي الاتفاقية التي بموجبها سوف يُخول لجمهورية مصر العربية الحق في الانتفاع بالبيت وإدارته من قِبل مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.
شهد فعاليات التوقيع من الجانب الفرنسي، السيد جون مارك سوفيه رئيس المدينة الدولية الجامعية بباريس والسيد كريستوف كيريرو رئيس اتحاد جامعات باريس.
الجدير بالذكر أن "بيت مصر" يقع على مساحة 1900 متر مربع داخل المدينة الدولية الجامعية بباريس، ويضم 200 غرفة تشمل أجنحة ووحدات سكنية مُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ويقوم باستقبال الطلاب والباحثين والفنانين والرياضيين الذين يأتون لمتابعة مساراتهم الجامعية أو الفنية أو الرياضية في باريس وضواحيها كما يضم البيت مركزًا ثقافيًا مصريًا.
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