شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: «فارس» قرية نموذجية بأيادٍ مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: حياة كريمة.. «فارس» قرية نموذجية بأياد مصرية.. المبادرة الرئاسية تحدث نقلة حضارية ونوعية لـ17 ألف مواطن.. رئيس الوزراء يتفقد منطقة المقابر بصلاح سالم.. طلاب الثانوية يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا اليوم.. دعاية سياحية بالملايين.. جوارديولا من الهرم إلى الأقصر وروبنسون فى شوارع أسوان

اقرأ أيضا..

حياة كريمة.. «فارس» قرية نموذجية بأياد مصرية.. المبادرة الرئاسية تحدث نقلة حضارية ونوعية لـ17 ألف مواطن.. محافظ أسوان: مجتمع ريفى صديق للبيئة.. محور كلابشة فوق النيل.. «فاتحة خير».. مشروعات تنتظر الافتتاح.. الأهالى: حولت أحلامنا إلى واقع.. والانتهاء من مركز طب الأسرة بقرية سنبو بالغربية

رئيس الوزراء يتفقد منطقة المقابر بصلاح سالم.. ويؤكد: "مقبرة الخالدين" ستكون فى مكان مصمم على أعلى مستوى وبشكل حضارى.. مدبولى: مقبرة الخالدين ستكون مزارا لنا جميعا لنفتخر به ونرسخ من خلاله تاريخنا.. والدولة توفر بدائل تراعى حرمة موتانا.. ونسير بخطى سريعة وتخطيط وقوة لاستعادة وجه القاهرة الحضارى

طلاب الثانوية يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا اليوم.. «التعليم»: الأسئلة وفق المواصفات الفنية ومتزنة وخالية من الأخطاء

إدراج 13 جامعة مصرية في «تصنيف ليدن» الهولندى العالمى

دعاية سياحية بالملايين.. جوارديولا من الهرم إلى الأقصر وروبنسون فى شوارع أسوان

«المتحدة للخدمات الإعلامية» ترافق التيك توكر نويل فى زيارة المعالم الأثرية.. ويرقص مع أطفال النوبة على ضفاف النيل





توزيع 12 ألف مظلة على ضيوف الرحمن.. مئات الآلاف من الحجاج يؤدون طواف القدوم بدموع الفرح والتكبير