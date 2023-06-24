شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلبا على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبى .

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق العمل بالخطة التنفيذية لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بدون استشارة الأطباء، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة خاصة كورونا مشيرا إلى أن فوكسازولدين هو مضاد حيوي يحارب البكتيريا في الجسم، التى توفرها هيئة الشراء الموحد بالمستشفيات ويستخدم لعلاج أنواع مختلفة من الالتهابات البكتيرية، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الجلد والالتهابات التي تقاوم المضادات الحيوية الأخرى.

وقال إن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.