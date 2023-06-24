شكرا لقرائتكم خبر عن التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" يزور معبد فيلة فى جولة سياحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التيك توكر الألمانى الشهير نويل روبنسون، تقديم عروضه الراقصة الشهيرة بعد وصوله مصر فى زيارة سياحية، والتنقل بين مدنها لزيارة معالمها الأثرية.

وقدم "نويل روبنسون" رقصته الشهيرة، اليوم، السبت، بين أحضان الحضارة المصرية العريقة، داخل جدران معبد فيلة بمدينة أسوان، برفقة المعجبين الموجودين داخل المعبد ومن أبناء النوبة.

كما قدم "نويل روبنسون" رقصته الشهيرة برفقة أطفال النوبة على ضفاف النيل بمدينة أسوان، وتجاوب الأطفال مع التيك توكر الشهير وسط سعادة وفرحة لمشاركة الألمانى الشهير برقصاته المعروفة فى بلاد النوبة بأسوان.

ووصل التيك توكر الشهير الألمانى نويل روبنسون، إلى مدينة أسوان، برفقة فريق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، الجمعة، فى جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وشهد وصول "نويل روبنسون" لمطار أسوان الدولى، استقبال حافل بالتيك توكر الشهير، وسط تصفيق حار والتقاط للصور التذكارية من المعجبين.

ويزور الألمانى "روبنسون" عددا من المناطق السياحية والأثرية بمدينة أسوان، بهدف تنشيط السياحة والتقاط عددا من الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة التى اشتهر بها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغربية والتى يعتمد عليها فى رقصاته التى ينشرها على حسابه الشخصى وزار عددا كبيرا من الدول حول العالم ومن ضمنها دول عربية.

و"روبنسون" يبلغ من العمر 26 عامًا واحد من أشهر نجوم التيك توك مشهور باسم noelgoescrazy يتابعه نحو 32.2 مليون شخص بالإضافة إلى 4 ملايين على إنستجرام واشتهر بفيديوهات الرقص وقصة شعره الكيرلى الضخمة.