شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الدبلوماسية: فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية .

وعلقت وزيرة الهجرة قائلة : فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية التي نال شرف الانتماء لها شخصيات عظيمة، حققت نجاحا مشهودًا ، وهكذا هي المرأة المصرية منذ عهد الملكة حتشبسوت ورحلاتها التاريخية التي توثقها جدران المعابد .

واختتمت : كل عام وكل اساتذتي وزميلاتي وبناتي من السفيرات والدبلوماسيات بخير .