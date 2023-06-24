شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الدبلوماسية: فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية .
وعلقت وزيرة الهجرة قائلة : فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية التي نال شرف الانتماء لها شخصيات عظيمة، حققت نجاحا مشهودًا ، وهكذا هي المرأة المصرية منذ عهد الملكة حتشبسوت ورحلاتها التاريخية التي توثقها جدران المعابد .
واختتمت : كل عام وكل اساتذتي وزميلاتي وبناتي من السفيرات والدبلوماسيات بخير .
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