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وزيرة الهجرة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الدبلوماسية: فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية .

 

 

وعلقت وزيرة الهجرة قائلة : فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية التي نال شرف الانتماء لها شخصيات عظيمة، حققت نجاحا مشهودًا ، وهكذا هي المرأة المصرية منذ عهد الملكة حتشبسوت ورحلاتها التاريخية التي توثقها جدران المعابد .

 

واختتمت :  كل عام وكل اساتذتي وزميلاتي وبناتي من السفيرات والدبلوماسيات بخير .

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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