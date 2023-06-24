شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عماد البنانى يحتفل بعقد قران نجله المستشار أمير على الدكتورة آيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة الروضة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، احتفال الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، وزوجته عزة الدري، وكيل وزارة الشباب للطلائع، عقد قرآن نجلهما المستشار أمير البناني، على الصيدلانية آية حاتم، وذلك وسط اجواء مبهجة تسودها فرحة الأهل والأحباب والأصدقاء.

وجاء علي رأس الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والمحاسب مدحت البلتاجي المدير التنفيذي الأسبق للمجلس القومي للرياضة.

كما حضر الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي الاسبق لوزارة الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي ايمن بدرة، والدكتور يحيى حسن نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع.

ومن الوسط الفني حضرت النجمة سيمون عقد القران ، بالإضافة إلي حضور عبير عصام الدين سيدة الأعمال ونائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة الحاليين والسابقين، بالإضافة الي عدد من قيادات وزارة الداخلية، وأعضاء هيئة النيابة العامة.