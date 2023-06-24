شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: احترام الدولة لحرمة الموتى جعلها تبدأ إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء اليوم كان حريصا فى جولته أكثر من أى جولة أخرى قام بها، حيث اصطحب معه وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين ليروا بأنفسهم حال مقابر صلاح سالم والتى تسعى الدولة لنقلها الآن.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إن المياه الجوفية دمرت الكثير من المقابر وبات أصحابها يستخدمون درجات سلالم لدفن موتاهم، والتى أثرت على المقابر المجاورة لدرجة أخرجت الرفات والجثث من باطن الأرض.

وتابع نادر سعد: هناك بعض من المدفونين فى هذه المقابر كان لهم دور تاريخى فى مصر، وسيتم نقل رفاتهم للمقبرة التى وجه الرئيس السيسى بإنشائها "مقبرة الخالدين"، لافتا إلى أن احترام الدولة لحرمة الموتى جعلها تشرع فى إقامة وإنشاء 20 ألف مقبرة بديلة وسيتم نقل الرفات إليها وستتكفل الدولة بكل المصاريف الخاصة بالنقل ومصاريف إقامة هذه المقابر، وسيتم منحها لأصحاب المقابر التى ستتم إزالتها، مؤكدا أن الدولة تقدم حلولا متكاملة لهذه المنطقة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن منطقة سور مجرى العيون لم تكن تصلح لحياة كريمة للأسر التى كانت تقيم بها، حيث تم نقل 2000 أسرة بالمدابغ الخاصة بهم لمدينة الروبيكى وتم تسكينهم بمدينة بدر بالقرب من الورش.