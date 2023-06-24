شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القطارات الروسية غير المكيفة من القاهرة لمحافظات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر القطارات الروسى من القاهرة لأسوان، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، حيث يعد القطار من أحدث القطارات التي تم تشغيلها على خطوط السكة الحديد، وهو قطار تهوية ديناميكية وليس مكيف الهواء. الواسطى 25 جنيها . الفيوم 30 جنيها . بنى سويف 30 جنيها . مغاغة 35 جنيها . بنى مزار 35 جنيها . المنيا 45 جنيها . ملوى 55 جنيها . ديروط 55 جنيها . القوصية 55 جنيها . أسيوط 60 جنيها . أبو تيج 65 جنيها . صدفا 65 جنيها . طما 65 جنيها . طهطا 65 جنيها . المراغة 65 جنيها . سوهاج 65 جنيها . المنشاة 65 جنيها . جرجا 70 جنيها . فرشوط 70 جنيها . نجع حمادى 75 جنيها . دشنا 75 جنيها . قنا 75 جنيها . قفط 80 جنيها . قوص 80 جنيها . الأقصر 80 جنيها . أسنا 85 جنيها . أدفو 90 جنيها . كلابشة 100 جنيها . كوم امبو 100 جنيها . دراو 100 جنيها . أسوان 100 جنيها .

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