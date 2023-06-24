شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر والأوقاف بـ1004 مساجد أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة المغرب بــ(1004) مساجد، خلال شهر يوليو 2023م، وأعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، و الدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 4/7/2023م ، عن موضوع: (الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان).

2- الثلاثاء : 11/ 7/ 2023م ، عن موضوع: (فضائل الاستغفار).

3- الثلاثاء : 18/ 7/ 2023م ، عن موضوع: (دروس من الهجرة النبوية المشرفة).

الثلاثاء : 25/7/ 2023م ، عن موضوع: (أثر العبادات في الرقي بالأخلاق).