شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: إسقاط الدعاوى الجنائية ضد قائد مجموعة فاجنر ومغادرته لبيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريجوجين قائد مجموعة فاجنر، مؤكدا أن الأخير "سيغادر إلى بيلاروسيا"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأكد الكرملين أن تمرد فاجنر لن يؤثرعلى خطط الهجوم في أوكرانيا، مؤكدا أن الكرملين لا يعلم مكان رئيس مجموعة فاجنر حاليا.

وأشار الكرملين إلى أن أحداث اليوم مأساوية وتم الاتفاق مع فاجنر حقنا للدماء، وأوضح الكرملين أن مقاتلى فاجنر الذين لم يشاركوا في "الزحف" على موسكو سيوقعون عقودا مع وزارة الدفاع.

وأكد الكرملين أن جنود فاجنر الذى شاركوا في تمرد اليوم لن تتم مقاضاتهم، مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي ساعد في الوساطة مع مجموعة فاجنر.