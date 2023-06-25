شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 ص
موعد صلاة العصر 33: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 4:30 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09
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