شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 25/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:09 ص موعد صلاة الظهر 12:57 ص موعد صلاة العصر 33: 4 موعد صلاة المغرب 8:00 م موعد صلاة العشاء 9:33 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:08 ص موعد صلاة الظهر 1:02 موعد صلاة العصر 4:41 موعد صلاة المغرب 8:08 م موعد صلاة العشاء 9:43 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:02 موعد صلاة الظهر 12:53 م موعد صلاة العصر 4:30 م موعد صلاة المغرب 7:58 م موعد صلاة العشاء 9:31 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:06 وقت صلاة الظهر 12:45 موعد صلاة العصر 4:15 م وقت صلاة المغرب 7:43 م وقت صلاة العشاء 9:12 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:22 ص موعد صلاة الظهر 12:51 ص موعد صلاة العصر 13: 4 موعد صلاة المغرب 7:44 م موعد صلاة العشاء 9:09

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