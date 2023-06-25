شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات اعرفهم عن نبات “الأزولا” بديل الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد 9 معلومات حول هذا النبات
1-نبات الأزولا هو أحد البدائل المهمة للأعلاف ، يمكن إنتاجه في المنزله أو المزرعة.
2-نبات الأزولا نبات سرخسي صغير يطفو على سطح المجاري المائية كما يوجد فى حقول الأرز المغمورة بالمياه، حيث ينمو معه نوع من الطحالب.
3-نبات الأزولا يعمل على تثبيت الآزوت الجوي، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتين، تصل ما بين 35-40% من الوزن الجاف.
4-يمكن انتاج العلف من نبات “الأزولا”، ويكون علف غني جدا والحصول على بذوره من وزارة الزراعة أو مركز البحوث.
5-نبات الأزولا يمكن أيضا أن يكون غذاء كافى للأسماك والطيور والحيوانات.
6-نبات الأزولا يمكن تخزينه كعلف عن طريق التجفيف بمعزل عن الشمس.
7-نبات الأزولا يمكن زراعته في أحواض خرسانية أو أسمنتية، قد تصل مساحتها من 8-10 م2 بعمق 20 سم على أن تكون مبطنة بالبلاستيك، و مظللة طبيعيا أو صناعيا.
8-نبات الأزولا يتم كشطه من فوق الماء لاستمرار النمو والإكثار .
9-نبات الأزولا يمكن زراعته فوق أسطح المنازل في أوعية من البولي ايثيلين، ويتم استخدامه كعلف لتغذية الطيور والمواشي.
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