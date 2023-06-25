شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب ينظم ملتقى توظيفيا للطلبة والخريجين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:
- مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
- مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
- عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).
- كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).
وحدد الجهاز مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
-تأمين اجتماعي.
-تأمين صحي.
-تأمين على الحياة.
-بدل وجبة.
-حوافز.
-بدل مواصلات في بعض الفروع.
وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن الملتقى سينظم بدءاً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.
وأشار الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الملتقى والوظائف المطلوبة التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
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