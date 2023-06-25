شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين لحوم الأغنام والماعز؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك عدة فروق بين لحوم الأغنام والماعز، يمكن من خلالها التمييز بين نوعي اللحوم، وهما:

1- لحوم الأغنام :

- الحيوانات الصغيرة: اللحم أحمر ناصع وأليافه العضلية دقيقة، الدهن يترسب بين العضلات وتحت الجلد وحول الكليتين وهو سهل التفتت .

- الحيوان كبير السن : اللحم أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة .

2- لحم الماعز :

- لون اللحم أحمر داكن وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة للجنس، الدهن يتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج .

- الذيل يكون دقيق ورفيع ولا يحتوي دهن عند الماعز أما عند الأغنام فمحاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى اللية .

- دهن الماعز لزج لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة .

3- لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز ، وكذلك هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز (التيس) وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام .

-4- عند الماعز نلاحظ أن طول عظم الكعبرة ( إحدى عظام الساعد) يعادل ضعف طول عظم المشط ، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

5- عدد الفقرات العجزية 4 في الماعز وعددها 3 في الأغنام .

6- لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، وعريض وقصير عند الأغنام .

7- عظم القص ( الذى يربط الأضلاع ببعضها) يكون محدب عند الأغنام، ومسطح عند الماعز .

8- يحتوي لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز، والرائحة المميزة لحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

9- لحم الماعز يحتوى على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الاغنام و البقر .

10- يحتوي لحم الماعز على بروتين أكثر من لحم الغنم.