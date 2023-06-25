شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة سياحية من ألمانيا وبولندا والتشيك والنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 19 رحلة طيران دولية أوربية تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق مقر إقامتهم، مع اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية.

وتبين من كشوف الوصول اليوم الأحد، وصول 19 رحلة بينهم رحلة من بلجيكا و4 رحلات من ألمانيا و4 رحلات من التشيك ورحلة من سويسرا و3 رحلات من دولة بولندا و4 من إيطاليا، ورحلة داخلية، فيما يصل 126 رحلة طيران من قرابة 11 دولة أوربية على رأسهم ألمانيا، وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا.