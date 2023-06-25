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وزيرة التضامن تشهد اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة المتطوعين

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عصر اليوم الأحد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان و طلاب وطالبات كلية التربية بجامعة حلوان بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وذلك بمقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة .

وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الانشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها

كما ستتضمن الفعاليات العاب رياضية " كرة قدم وكرة السلة وكرة يد وكرة الطائرة " فى إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات "

 

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