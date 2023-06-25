شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود وقف التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوةً نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي السبت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وأكد الصفدي والمسؤولة الأمريكية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن الصفدي، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه. فيما أكدت ليف أهمية الدور الرئيس للأردن في جهود حل الأزمات الإقليمية.

وبحث الصفدي والمسؤولة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وعبء اللجوء السوري.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة تنفيذ التزامات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.