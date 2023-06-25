شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تشهد تسلم مصر النموذج الكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وكالة الفضاء المصرية، منذ قليل، توقيع اتفاق التسليم بين جمهورية مصر وجمهورية الصين، وذلك لتسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين.

ويأتى ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصيني ليو ليكيانج، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية والتي علي رأسها القمر الصناعي مصر سات 2 والذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. حيث يتم تجميعه وإختباره الآن، في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازاً جديداً في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، حيث يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين علي أحدث تكنولوجيات تجميع وإختبار الأقمار الصناعية وظيفياً وبيئياً، كما يُمَكِن الدولة المصرية من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.

وأكدت وكالة الفضاء أن إمتلاك مصر تكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الدولة المصرية التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تصبو إليها الدولة المصرية.