شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مجزر غير مرخص بحى الخليفة فى القاهرة بداخله 4 ذبائح وأختام مزورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحى الخليفة بداخله عدد 4 ذبائح ضأن كاملة بالعظم وأختام مزورة ومادة حمراء اللون للإيهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى.

وفى سياق أخر شدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية ( الجزارة ) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها ( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.