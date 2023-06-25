شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 منتصف أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد الرافعي، رئيس برنامج القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، أن القمر الجديد يعد نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس برنامج القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، فى تصريحات صحفية، على هامش تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وأشار إلى أنه يتم تصنيعه بالتعاون مع الجانب الصيني، بتكلفة 74 مليون دولار منحة من الجانب الصيني، موضحا أنه سيتم إرسال القمر إلي الصين يوم 28 يونيو الجاري، تمهيدا لاطلاقه في النصف الأول من شهر أكتوبر 2023.

وأضاف الرافعي، أن القمر الصناعي مصر سات 2، يزن 350 كيلو جرام، ولديه إمكانيات تصوير عالية الدقة تصل لـ2 متر فوق سطح الأرض بالأبيض والأسود، و8 أمتار صور ألوان، موضحا أن فترة عمر القمر الصناعي في الفضاء 5 سنوات من الإطلاق.