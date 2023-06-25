شكرا لقرائتكم خبر عن ما طواف القدوم وماذا يفعل الحجاج فى يوم التروية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت شوارع مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج، وهناك بعض المصطلحات الدينية المرتبطة بموسم الحج، والتي يتساءل البعض عن معناها وطبيعة تأدية مناسكها، ومن بينها: طواف القدوم، ويوم التروية.

ما هو طواف القدوم؟

يُعرّف طواف القدوم في الفقه بأنّه الدوران حول البيت الحرام، وهو الطواف الذي يقوم به القادم إلى مكة من خارجها. ويعتبر طواف القدوم سُنّةً عند جمهور الفقهاء.

أمّا بالنسبة لوقت القيام بطواف القدوم، فيبدأ منذ دخول المسافر مكة المكرّمة، ويستحبّ أن يبادر القادم إلى أدائه قبل استئجار المنزل أو الإقامة فيه.

وينتهي وقته بالنسبة للحاج عند وقوفه بعرفات، لأنّه بعد ذلك يجب عليه القيام بطواف الفرض، وهو طواف الزيارة.

ويجوز للمعتمر الذي قام بأداء طواف العمرة أن يستغني عن طواف القدوم.

يوم التروية

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويتجه الحجاج فيه إلى مشعر منى، حيث يبيتون ليلاً ويؤدون 5 صلوات، بما في ذلك صلاة الفجر التي تكون في يوم عرفة الذي يليه.

وحسب موقع العين الإخبارى، يعود تسمية يوم التروية إلى أن الحجاج كانوا يروون فيه ماء للاستعداد للأيام اللاحقة. وهناك اعتقاد آخر يفيد بأنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى إبراهيم عليه السلام الذي تلقى في هذا اليوم رؤيا المناسك.

يتضمن يوم التروية عدة أعمال مستحبة، مثل الإحرام والتكبير والتهليل والتحميد والدعاء والذكر، ويستمر الحجاج بقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمدلله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يجوز عدم الذهاب إلى منى في يوم التروية، لأن الوقوف بمنى من السنن وليس من أركان الحج.

وينزل الحجاج في منى والإقامة فيها ليلة التاسع من ذي الحجة، والدعاء والذكر والتوبة والاستغفار والتضرع إلى الله في هذا اليوم المبارك.