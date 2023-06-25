شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشدد على أهمية الربط بين الطبيعة والصحة وعادات الغذاء المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع كارول آن ستيوارت (رئيسة منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا) لشركة سانوفي، وميكا نايدو (رئيس منطقة أفريقيا)، والوفد المرافق لهما، وبحضور المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، لمناقشة آليات البناء على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية ومجالات جديدة للتعاون الثنائي المستقبلي.

في بداية اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون المثمر مع الشركة التي تعد من أوائل الشركات التي أدركت أهمية المشاركة في رفع الوعي البيئي، خاصة مع حرص مصر خلال مسيرتها نحو التنمية المستدامة على رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع من شباب ومرأة واطفال ومجتمع مدني وقطاع خاص، مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارة والشركة خلال المرحلة الأولى في تنفيذ المسابقة البيئية، والتي لاقت استجابة كبيرة من المواطنين سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وسعادتها بحجم المعلومات البيئية وتنوعها التي تعرف عليها الجمهور من خلال المسابقة.

وتحدثت الوزيرة عن الرؤية الحالية لتطوير قطاع البيئة في مصر والتي بدأت بتغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالاقتصاد، وتحويل المشكلات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية وفرص عمل، مثل مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في المناطق الريفية لإنتاج وقود حيوي، وأيضا الاستفادة من قش الأرز في انتاج الأسمدة والاعلاف، إلى جانب التعامل مع قطاع الصناعة من منطلق المنفعة المتبادلة، من خلال تسليط الضوء على حجم المنافع العائدة عليها من ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، وأيضا الاهتمام بقطاع السياحة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والذي تعد أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وتشجيع السياحة البيئية، واشراك المجتمعات المحلية في إدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وعاداتهم الثقافية، والتعاون مع قطاع السياحة الذي يقوم بشكل كبير على القطاع الخاص.